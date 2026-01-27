Haberler

Güney Kore: Kuzey Kore, Japon Denizi yönüne tanımlanamayan füze fırlattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Japon Denizi yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığını duyurdu. Japonya hükümeti de en az iki balistik füze fırlatıldığını değerlendiriyor.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığını duyurdu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Pyongyang'ın ülkenin doğu kıyısı açıklarından Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne tanımlanamayan bir füze fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, fırlatılan cismin niteliğine ilişkin henüz ayrıntı verilmediği ancak söz konusu mühimmatın balistik füze olabileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

Öte yandan Japonya hükümeti de Kuzey Kore'nin en az iki balistik füze fırlattığının değerlendirildiğini açıkladı.

Pyongyang yönetimi, Japon Denizi yönüne son balistik füze denemesini 4 Ocak'ta gerçekleştirmişti.

Söz konusu deneme, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile zirve görüşmesi için Pekin'e gitmesinden kısa süre önce yapılmıştı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Aziz İhsan Aktaş davası başladı! Adliyeye koruma ordusuyla geldi, işte ilk sözleri

Dava günü gelip çattı! Adliyeye 15 korumayla geldi, işte ilk sözleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi

Fenerbahçe'den şampiyonluğu getirecek golcü hamlesi
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu

Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı

Rakibine çalım atan futbolcu ömür boyu unutamayacağı bir an yaşadı
Tüm anlaşmaların anası! Hindistan ve Avrupa Birliği imzayı attı

Tüm anlaşmaların anası! Tarihi imzalar art arda geldi, yüzler gülüyor
Sağlıkçıları taşıyan servis kaza yaptı, genç hemşire hayatını kaybetti

Henüz hayatının baharındaydı! Hemşire feci şekilde can verdi
Mahkeme, üvey babayı öldüren dayak için kararını verdi

Mahkeme, üvey babayı öldüren dayak için kararını verdi