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Kuzey Kore ile Rusya, 2027-2029'u kapsayan afet yönetimi işbirliği anlaşması imzaladı

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Kuzey Kore ve Rusya, 2027-2029 yıllarını kapsayan afet yönetimi işbirliği anlaşması imzaladı. KCNA'ya göre, Pyongyang'daki görüşmede imzalanan anlaşma kapsamında afetleri önleme deneyimlerinin paylaşılması ve işbirliğinin güçlendirilmesi planlanıyor.

Kuzey Kore ve Rusya'nın, 2027-2029 yıllarını kapsayan afet yönetimi işbirliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA) haberine göre, Kuzey Kore Afet Yönetimi Bakanı Kim Chol Nam, başkent Pyongyang'da Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov ile görüştü.

Görüşmede Kim ve Kurenkov, iki ülke arasında 2027-2029 yıllarını kapsayan afet yönetimi işbirliği ve etkileşim anlaşmasına imza attı.

Anlaşma kapsamında Kuzey Kore ve Rusya'nın afetleri önleme çalışmalarında elde ettikleri deneyimlerin paylaşılması, iki ülke arasındaki etkileşim ve işbirliğinin güçlendirilmesi planlanıyor.

Güney Kore basınında söz konusu anlaşmanın, Moskova ile Pyongyang yönetimleri arasında ilişkilerin giderek güçlendiği bir dönemde imzalandığına işaret edildi.

Stratejik ortaklık anlaşması

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Eylül 2023'te Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesine yaptığı ziyaret, Pyongyang-Moskova ilişkilerinde yeni dönemin başlangıcı olmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bundan 9 ay sonra resmi ziyarette bulunduğu Kuzey Kore'de iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.

Rus lider Putin, anlaşmayla taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde diğerinin askeri yardımda bulunmasını taahhüt ettiğini belirtmişti.

Kuzey Kore lideri Kim de anlaşmayı "pakt" olarak niteleyerek, ilişkilerin "yüksek ittifak" seviyesine yükseltildiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA
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