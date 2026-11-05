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Kuzey Kore gelişmiş hava savunma füze sisteminin deneme atışını yaptığını duyurdu

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Kuzey Kore, yeni tasarlanan gelişmiş hava savunma füze sisteminin deneme atışını yaptığını bildirdi. Deneme atışının sistemin teknik özellikleri, güvenilirliği, hedef tanıma ve takip kabiliyetlerini doğrulamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Kuzey Kore, gelişmiş hava savunma füze sistemi denemesi yaptığını bildirdi. ???????

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının haberinde, Kuzey Kore'nin dün yeni tasarlanan gelişmiş bir hava savunma füze sisteminin deneme atışını yaptığı ifade edildi.

Deneme atışının, sistemin teknik özellikleri, güvenilirliği, hedef tanıma ve takip kabiliyetlerini doğrulamak amacıyla yapıldığı belirtildi.

Haberde, dün uzun menzilli stratejik seyir füzesiyle sanal bir hava alanını vurma tatbikatı da icra edildiği bilgisi verildi.

Güney Kore ordusu, Kuzey Kore'nin dün erken saatlerde Doğu Denizi'ne doğru çok sayıda füze fırlattığını açıklamıştı.

Kuzey Kore, cumartesi günü de taktik balistik füzelere monte edilmek üzere tasarlanan bir misket bombasını test etmişti.

Kaynak: AA
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