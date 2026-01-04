Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlattığını duyurdu
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne balistik füze fırlattığını bildirdi. Füzenin ulusal Münhasır Ekonomik Bölge dışına düştüğü tahmin ediliyor.
Güney Kore ve Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını açıkladı.
Yonhap ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kore füze denemesi yaptı.
Buna göre yerel saatle 08.00 sularında Japon Denizi yönüne balistik füze fırlatıldı.
Japonya Savunma Bakanlığı da füzenin ulusal Münhasır Ekonomik Bölgenin dışına düştüğünün tahmin edildiğini açıkladı.
Pyongyang yönetimi, Japon Denizi bölgesi yönüne son balistik füze denemesini 7 Kasım'da gerçekleştirmişti.
Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel