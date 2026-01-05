Haberler

Kuzey Kore lideri Kim'in izlediği tatbikatta hipersonik füze fırlatıldığı belirtildi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordunun savaş caydırıcılığını artırmak amacıyla hipersonik füzelerle tatbikat gerçekleştirdi. Füze, Pyongyang'dan 1000 kilometre uzaklıktaki Japon Denizi hedeflerini vurdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, dün başkent Pyongyang'da izlediği tatbikatta hipersonik füze fırlatıldığı bildirildi.

Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore ordusuna bağlı "büyük ateş gücü saldırı grubundan" alt birlik, "ülkenin savaş caydırıcılığını ve silah sistemlerinin hazırlık seviyesini test etmek amacıyla" dün füze fırlatma tatbikatı yaptı.

Kuzey Kore lideri Kim'in bizzat takip ettiği tatbikatta hipersonik füze, Pyongyang'dan kuzeydoğu yönüne fırlatıldı ve Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) hedefleri 1000 kilometre uzaklıktan vurdu.

Kim, yaptığı açıklamada, "Nükleer kuvvetlerimizi fiilen savaş için hazır hale getirme konusunda son dönemde önemli başarılar elde edildi." ifadesini kullandı.

Saldırı kapasitesinin sürekli geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kim, son dönemdeki jeopolitik krizlere işaret ederek bu faaliyetleriyle nükleer savaş caydırıcılığını kademeli olarak yüksek seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Güney Kore ile Japonya, dün, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne füze fırlattığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
