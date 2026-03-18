Haberler

Kuzey Kore'de bir üniversitede insansı robotların kullanıldığı belirtildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki bir üniversitede, insansı robotlar öğretmenler ve öğrencilerle işbirliği yaparak eğitim desteği sağlamak amacıyla aktif olarak kullanılmaya başlandı.

???????Yonhap ajansının haberine göre, Japonya'da Kuzey Kore yönetimine yakınlığıyla bilinen Choson Sinbo gazetesi, dünkü sayısında Pyongyang'daki bir üniversitede bulunduğu aktarılan insansı bir robotun fotoğrafını yayınladı.

Gazetede, robotların öğretmenler ve öğrenciler tarafından aktif olarak kullanıldığı ve öğrencilere eğitim desteği sağlamak amacıyla öğretmenlerle işbirliği içinde çalıştığı bilgisine yer verildi.

Robotların hareket kabiliyetlerine ilişkin ise detaylı bilgi verilmedi.

Öte yandan, 15 Mart'ta Rusya'nın Kuzey Kore Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından da Pyongyang'daki bir üniversitede yer alan insansı robota ait bir kare paylaşılmıştı.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

