Kuzey İrlandalı Shaun-lee Jennings İslamiyet'i Seçti ve Melek İsmini Aldı
Kuzey İrlanda'dan gelen Shaun-lee Jennings, tatil sırasında tanıştığı Remzi Ektiren sayesinde İslamiyet ile tanışarak Müslüman oldu. Derik ilçesinde ihtida merasimi düzenlendi.
Kuzey İrlanda vatandaşı Shaun-lee Jennings, Mardin'in Derik ilçesinde Müslüman olup Melek ismini aldı.
Shaun-lee Jennings, tatil için geldiği Muğla'da tanıştığı Derikli 24 yaşındaki Remzi Ektiren'in kendisine İslamiyet'i anlatmasının ardından Müslüman olmaya karar verdi.
Evlenmek amacıyla Ektiren'in ailesiyle tanışmak üzere Derik ilçesine gelen Shaun-lee Jennings'in bu kararı üzerine İlçe Müftülüğünce ihtida merasimi düzenlendi.
İlçe Müftüsü İbrahim Halil Şimşek, Shaun-lee Jennings'ı İslam dininin inanç esasları, ibadetler ve ahlaki değerler hakkında bilgilendirdi.
Daha sonra kelimeişehadet getiren Shaun-lee Jennings, Melek ismini alarak Müslüman oldu.
Melek'e Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından mealli Kur'an-ı Kerim hediye edildi.