Kuzey Irak'ta gerçekleştirilen hava harekatlarında terör örgütüne ağır darbe

5 şehit verdiğimiz TUSAŞ saldırısının ardından başlayan hava harekatlarında terör örgütünün inleri yerle bir edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada; "Dün gece Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekâtlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" ifadeleri yer aldı.

"SALDIRIYA MİSLİYLE KARŞILIK VERDİK"

Öte yandan; hain saldırıya ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü saldırı başarısız olacak. En sonunda dönüp kandan beslenen terör baronlarını vuracaktır. Saldırıya misliyle karşılık verdik. Suriye ve Irak'ta terör hedeflerini imha ediyoruz. Kalleş teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz" dedi.