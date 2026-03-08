Haberler

Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı

Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Kuzey Ege Denizi'nde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına beklendiğini açıkladı. Rüzgarın hızı 50-75 kilometre/saat olması tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nden (MGM), yarın Kuzey Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Ege'nin kuzeyinde rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın, öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü

Ülke şokta! Füzelerin isabet ettiği kasaba kan gölüne döndü
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Bu hamle savaşı erken bitirebilir
Savaşta gerilim tırmanırken Çin'de kaydedilen görüntü yeniden gündem oldu

Savaşta gerilim tırmanırken bu görüntü yeniden gündem oldu
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım
ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler

ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
APP plakalar sanıldığı gibi masum değil! Personel tehlikeyi tek tek anlattı

Sanıldığı kadar masum değiller! Personel tehlikeyi tek tek anlattı