Kuzey Ege Denizi için 'fırtına' uyarısı
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Kuzey Ege Denizi'nde akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına beklendiğini açıkladı. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizi'nde rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği bildirildi. Fırtınanın yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedildi. Deniz ulaşımındaki aksamalar başta olmak üzere olası olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.
