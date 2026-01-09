Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege'deki fırtına, Geyikli- Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hatlarındaki feribot seferlerini olumsuz etkiliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Kabatepe-Gökçeada hattında olumsuz hava koşullarından dolayı Kabatepe'den saat 09.00 ve 13.00, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 11.00 seferlerinin yapılacağı, Kabatepe'den saat 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan da 15.00 ve 19.00 seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Açıklamada, Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerin iptal edildiği bildirildi.