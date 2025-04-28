Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Feribot Seferlerini İptal Ettirdi
Çanakkale'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri iptal edildi. Rüzgarın hızının 40 kilometreye ulaşması ve yarın geceye kadar devam etmesi bekleniyor. Yolculara tedbirli olmaları uyarısı yapıldı.
Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi.
Sabah saatlerindeki hızı 40 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar, Kuzey Ege'deki deniz ulaşımını olumsuz yönde etkiliyor.
Bugün yapılması planlanan Geyikli- Bozcaada, Gökçeada-Kabatepe hattındaki feribot seferleri, kuvvetli rüzgar nedeniyle programdan kaldırıldı.
Yarın gece saatlerine kadar devam etmesi ve yer yer 80 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel