Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli

Güncelleme:
Kuzey Ege'de yarın etkili olacak fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferleri iptal oldu. Kabatepe-Gökçeada hattında ise bazı seferler iptal edilirken, belirli seferlerin yapılacağı bildirildi.

Kuzey Ege'de yarın fırtına nedeniyle Geyikli- Bozcaada hattındaki feribot seferlerinin tamamı ile Kabatepe-Gökçeada hattındaki bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den saat 09.00 ve 17.00, Gökçeada'dan saat 07.00 ve 15.00 seferlerinin yapılacağı, tarifede bulunan planlı diğer seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, Geyikli-Bozcaada hattında ise tarifede bulunan planlı tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
