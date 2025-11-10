Haberler

Kuzey Akım Soruşturmasında Ukrayna İddiaları Ayrışmalara Neden Oldu

Güncelleme:
Almanya'nın Kuzey Akım gaz boru hatlarındaki sabotajın arkasında Ukrayna'nın askeri biriminin olduğunu öne sürmesi, Avrupa Birliği'nde görüş ayrılıklarına yol açtı. Polonya, Almanya'nın talebine karşı çıkan bir tutum sergilerken, Almanya'daki muhalefet de enerji fiyatları üzerinden tartışmaları alevlendirdi.

Almanya ile Rusya arasındaki Kuzey Akım (Nord Stream) 1 ve 2 gaz boru hatlarının Eylül 2022'de sabote edilmesine ilişkin soruşturmanın, Ukrayna'nın sorumlu tutulması nedeniyle Avrupa Birliği'nde (AB) görüş ayrılıklarına neden olduğu öne sürüldü.

The Wall Street Journal gazetesinin özel haberinde Almanya'nın Potsdam şehrinde görev yapan federal polis ekibinin üç yılı aşkın zamandan beri sürdürdüğü soruşturmanın, Kuzey Akım sabotajının arkasında Ukraynalı askeri birimin bulunduğu sonucuna ulaştığı bildirildi.

Bulguların, saldırıların Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin o dönemdeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Zalujnıy'ın doğrudan gözetiminde görev yapan seçkin askeri birlik tarafından nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin net tabloyu ortaya koyduğu belirtildi.

Haberde "modern tarihin en büyük sabotaj eylemi" olarak nitelendirilen Kuzey Akımı sabotajına ilişkin soruşturmanın, Eylül 2022'de düzenlenen saldırılardan Ukrayna'nın sorumlu tutulması nedeniyle AB içinde görüş ayrılıklarına neden olduğu ifade edildi.

Almanya ile Polonya arasında görüş ayrılığı

Polonya'nın Almanya'da yargılanmak üzere Ukraynalı şüphelinin iadesini reddettiği, bu kişiyi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş makinesinin gelir kaynağını yok ettiği "kahraman" olarak nitelendirdiği bildirildi.

Almanya'nın Rus enerjisine bağımlılığını eleştiren Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın ise konuya ilişkin, "Sorun, boru hattının havaya uçurulması değil inşa edilmiş olması." değerlendirmesinde bulunduğu hatırlatıldı.

Muhalefetteki Almanya için Alternatif Partisinin (AfD) de saldırıların ardından enerji fiyatlarının yükselmesiyle oluşan kamuoyu tepkisini siyasi gündeme taşıdığı ve Kiev'e yönelik yardımların kesilmesi yönünde kampanya yürüttüğü belirtildi.

Ukraynalı askerlere yönelik yakalama emirleri

Potsdam ekibinin tekne kiralama şirketlerini, telefon sinyallerini ve plaka kayıtlarını izlediği ifade edilen haberde bulguların saldırılara karıştığı öne sürülen 3 Ukraynalı asker ile 4 dalgıç hakkında Alman yetkililerin yakalama kararı çıkarmasına temel oluşturduğu kaydedildi.

Soruşturmada kesin kanıtın, Ukraynalı dalgıcın yüzünün görüntülendiği siyah beyaz fotoğrafın yüz tanıma yazılımıyla incelenmesi sonucu kimliğinin belirlenmesiyle elde edildiği bilgisi paylaşıldı.

Polonya'da izine rastlanan dalgıcın daha sonra diplomatik plakalı araçla Ukrayna'ya götürüldüğü, Ukrayna hükümetinin bu konuda açıklama yapmaktan kaçındığı ancak Ukraynalı yetkilinin Kiev'in Polonya hükümetinden gelen uyarı sonrası harekete geçtiğini söylediği aktarıldı.

İtalya'daki gözaltı ve olası yargılama

Sabotaj biriminin komutanı olduğu öne sürülen, kimliği Serhii Kuznietsov olarak açıklanan 46 yaşındaki Ukraynalı askerin İtalya'da yakalandığı, İtalyan yargısının aralık ayına kadar bu kişinin Almanya'ya iade edilip edilmeyeceğine karar vermesinin beklendiği bildirildi.

Alman polisinin, Almanya'nın Hamburg kentindeki mahkemede yargılanması planlanan Ukraynalı askeri İtalya'dan almak üzere özel uçak hazırladığı bilgisi paylaşıldı.

Kuzey Akım sabotajının şüphelisi Kuznietsov, Alman Federal Savcılığının çıkardığı yakalama emriyle İtalya'nın kuzeyindeki Rimini kenti yakınlarında 21 Ağustos'ta yakalanmıştı.

Eylül 2022'de Kuzey Akım boru hatlarına düzenlenen sabotaj

Kuzey Akım boru hatlarına Eylül 2022'de düzenlenen sabotaj, Rusya ile Almanya'yı Baltık Denizi üzerinden birbirine bağlayan boru hatlarında büyük hasara yol açmıştı.

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında üç sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil kasıtlı eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretlerin bulunduğunu açıklamıştı.

AB de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını bildirmişti.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
500
