Haberler

Kuzenini öldüren sanığa 20, babasına 13 yıl hapis

Kuzenini öldüren sanığa 20, babasına 13 yıl hapis
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da, kuzeni Okan Doğan T.'yi tabancayla vurarak öldüren Mert T. (16), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Babası Halil İbrahim T. (48) ise azmettirdiği iddiasıyla 13 yıl hapis aldı. Olayın detayları ve mahkemenin kararları kamuoyunda büyük yankı buldu.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, daha önce evlenmek için ablasını kaçıran kuzeni Okan Doğan T.'yi (29) tabancayla vurup öldüren, Doğan A.'yı da (59) yaralayan tutuklu sanık Mert T. (16) 20 yıl, babası Halil İbrahim T. (48) ise 13 yıl hapse çarptırıldı.

Olay, 15 Mayıs 2025'te İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana geldi. Okan Doğan T., kızıyla evlenmek istediği amcası Halil İbrahim T. ile bu konuyu konuşmak için dükkanına gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Bu sırada babasının iş yerinde bulunan Mert T., daha önce evlenmek için ablasını kaçıran kuzeni Okan Doğan T.'ye ateş etti. Okan Doğan T., göğsünden ve karnından vuruldu. Yakındaki kahvehanede oturan Doğan A.'ya da kurşun isabet etti. Ağır yaralı şekilde kaçmaya çalışan Okan Doğan T., yakındaki kırtasiyeye girdikten sonra yere yığıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Okan Doğan T., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Kaçmaya çalışan şüpheli, olay yerinin arka sokağında polis tarafından yakalandı.

BABANIN, OĞLUNA VURMASI İÇİN BAĞIRDIĞI İDDİASI

Olay sonrası polisin bir tanıktan aldığı ifadede, Halil İbrahim T.'nin, oğlu Mert T.'ye kendilerine tartışma sırasında 'Vur vur' diye bağırdığını duyduğunu iddia ettiği belirtildi. Soruşturma kapsamında Mert T.'nin babası Halil İbrahim T. de azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba ve oğul tutuklandı.

SAVCI MÜTALAA VERDİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mert T. hakkında, 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan, azmettirdiği öne sürülen babası Halil İbrahim T. hakkında ise 'Kasten öldürme' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianame, Samsun 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi.

Davanın 6 Ocak'ta görülen duruşmasında savcı mütalaa verdi. Mütalaada, Mert T.'nin 'Kasten öldürme', 'Kasten yaralama' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan, azmettirdiği iddia edilen babası Halil İbrahim T. için ise 'Kasten öldürme' suçundan cezalandırılması istendi.

SON SÖZLERİ SORULDU

Davanın karar duruşması bugün görüldü. Okan Doğan T.'nin annesi Saniye T., "Ben bir anneyim. Benim içim yanıyor. O gün benim hayatım bitti. Tasarlayarak yapıldığına inandığım bu cinayette en ağır cezayı çekmelerini istiyorum" dedi.

Duruşmada savunma yapan sanık Mert T., "Bu olay yaşandığı için pişmanım. Babamın hiçbir şeyle alakası yoktur. Bir anda böyle bir olay oldu. Kimse beni azmettirmedi. Çok da pişmanım. Babam benim yüzünden bu duruma düştüğü için üzgünüm. Bir anlık tartışmadan dolayı yaptım" ifadelerini kullandı.

Halil İbrahim T. ise "O akşam kızımı istemeye geleceklerdi. Ben de vereceğime söz vermiştim. Orada Okan'a ateş ettiğinde Mert'i itti ve dışarı kaçtı. Oturduğumuz yerden kalkana kadar olay dışarı yansıdı. Çocuğumun geleceğini de kararttılar. Dışarda olan olay zaten kameralardan belli. 9 aydır tutukluyum, başka bir gelirim yok. Emek verdiğim iş yerlerim gitti. Ailemin başka bir geliri de yok. Eşim ameliyat oldu, bastonla geziyor evde. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Mahkeme heyeti, sanıkları dinledikten sonra kararını verdi. Mahkeme, Mert T. hakkında 'Kasten öldürme' suçuna müebbet hapis cezası verse de sanığın 15-18 yaş aralığında olmasından dolayı cezayı 13 yıla indirdi. Doğan A.'ya karşı 'Kasten yaralama' suçundan ise 9 yıl ceza alan Mert T., yine 18 yaşından küçük olmasından dolayı 5 yıl hapisle cezalandırıldı. 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 3 yıl verilen hapis cezası 2 yıla düşürüldü. Ayrıca Mert T.'ye bu suçtan 13 bin 330 lira da adli para cezası verildi. Mert T.'ye toplamda 20 yıl hapis cezası verilmiş oldu.

Azmettirdiği iddiasıyla, 'Kasten öldürme' suçundan yargılanan baba Halil İbrahim T.'ye ise mahkeme, bir tanığın ifadesinde sanığın Okan Doğan T.'yi tuttuğunu söylemesi sebebiyle 'Azmettirme' olarak değil, 'Yardım etme' olarak değerlendirdi. Bu sebeple Halil İbrahim T.'ye verilen müebbet hapis cezasına indirim yapılarak 13 yıl hapis cezasına hükmedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de uçuşlar 10 günlüğüne durduruldu: 11 Eylül'den beri görülmemiş durum

11 Eylül'den bu yana görülmemiş durum! Tüm uçuşlar 10 gün yasaklandı
'Anam anam benim evim' diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı

"Anam anam benim evim" diyerek koşan itfaiyeci hayatının şokunu yaşadı
Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'ın burnu kanadı

Meclis'teki kavgada Mahmut Tanal'a sert darbe
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız

Akın Gürlek görevi devraldı! İlk açıklamasında dikkat çeken sözler
ABD'de uçuşlar 10 günlüğüne durduruldu: 11 Eylül'den beri görülmemiş durum

11 Eylül'den bu yana görülmemiş durum! Tüm uçuşlar 10 gün yasaklandı
Dua Lipa görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı

Ünlü şarkıcı görüntü vermemek için ortalığı birbirine kattı
Mert Hakan Yandaş'ın cezaevinden fotoğrafı paylaşıldı

İşte cezaevinden paylaşılan fotoğrafı