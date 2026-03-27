Haberler

Kuzeni tarafından tabancayla vurulan Abdullah öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DİYARBAKIR'da kuzeni H.D. tarafından tabancayla vurulan Abdullah Bayoğlu (21) hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Şeyhşamil Mahallesi 566'ncı Sokak'ta meydana geldi. Kuzenler H.D. ile Abdullah Bayoğlu arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında H.D., yanında bulunan tabancayla Abdullah Bayoğlu'na ateş etti. Bayoğlu ağır yaralanırken, şüpheli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bayoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Bayoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini incelemeye aldı. 30 dakikalık görüntülerde yapılan incelemede yeri tespit edilen H.D. ile olayla ilgili olduğu belirlenen E.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

