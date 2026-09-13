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Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye ekibi kurtardı

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye ekibi kurtardı
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ADIYAMAN’da, kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

ADIYAMAN'da, kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Olay, Kayalık Mahallesi 3'üncü Çevre Yolu'ndaki Çamkent Sitesi'nde meydana geldi. Kuyudan ses geldiğini duyan site sakinlerinin ihbarıyla olay yerine Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekip, kuyuda mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. Yavru kedi, titiz bir çalışma sonucunda kuyudan sağlıklı bir şekilde çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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