Kuyumcudan bilezik hırsızlığı kamerada Güncel Haberler ANKARA'da, yanlarında çocukla müşteri gibi girdikleri kuyumcu dükkanında 20 bin liralık bileziği çalarak giden çift, güvenlik kamerasına yansıdı. ANKARA'da, yanlarında çocukla müşteri gibi girdikleri kuyumcu dükkanında 20 bin liralık bileziği çalarak giden çift, güvenlik kamerasına yansıdı. Kimliği belirsiz çift, kucaklarında çocukla Çankaya Kızılay'da Atatürk Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanına girerek, bilezik almak istediklerini söyledi. Kadın, iş yeri sahibi Anıl Alagöz'ün tezgahın üzerine koyduğu bileziklerden birisini incelemek için bileğine taktı. Bir süre konuşarak Alagöz'ü oyalayan çift, daha sonra 20 bin liralık bilezikle iş yerinden ayrıldı. Alagöz, bir süre sonra bileziklerden birinin olmadığını fark ederek, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Kadının bileğine taktığı bileziği çıkarmadan dükkandan ayrıldığını gören Alagöz, durumu polise bildirdi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı. Kuyumcu Anıl Alagöz, şüphelilerin başka şehirlerde de esnafı dolandırdığını öğrendiklerini söyleyerek, "Kadın bileğine bileziği denemek istedi. Biz de taktim ederek, bileğine taktık. O sırada mağazamız yoğundu. Bundan istifade ederek bileziği bileğinde unutturup çıkıp gittiler. Tabi bizim de hatamız var burada. Daha sonra başkalarını da dolandırdığını internette, haberlerde gördük. Bu arkadaşların bu işi profesyonel olarak yaptıklarını düşünüyoruz. Bizim canımız yandı. İstanbul, Gaziantep, Diyarbakır, Türkiye'nin birçok noktasında bu işi yaptıklarını öğrendik. Güvenlik güçlerinden hırsızların bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak Tekin Atatürk Bulvarı Çankaya Güncel Haberler

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