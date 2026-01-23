Haberler

Manisa'da Kuyumcu Soygunu: 2 Şüpheli Yakalandı, Altınlar Ormanlık Alanda Bulundu

Manisa'da Kuyumcu Soygunu: 2 Şüpheli Yakalandı, Altınlar Ormanlık Alanda Bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde kuyumcu dükkanını soyan iki kişi, İzmir'de yakalanarak gasbettikleri altınlarla birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin sakladıkları altınlar ve silah, ormanlık alanda bulundu.

MANİSA'nın Gölmarmara ilçesinde silahla girdikleri kuyumcu dükkanında 4 altın bilezik ile 100 adet yüzüğü gasbeden 2 şüpheli, İzmir'de yakalandı. Şüphelilerin gasbettikleri altınlar ise ormanlık alanda bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Gölmarmara ilçesi Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Ellerinde pompalı tüfek ile kuyumcu dükkanına giren maskeli iki kişi, iş yeri çalışanlarını silahla tehdit edip 4 altın kelepçe bilezik ile 4 tabla içerisinde toplam 100 adet altın yüzüğü bir çantaya koydu. Şüpheliler, daha sonra olay yerine geldikleri beyaz renkli otomobile binip, bölgeden uzaklaştı. Kuyumcu dükkanında çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin tespiti ve yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Gölmarmara İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin kaçtığı otomobilin plakası tespit edildi. Aracın son olarak İzmir'e gittiğinin belirlenmesi üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Müşterek yürütülen çalışmalarda, kimlikleri saptanan H.S. (26) ve Y.G. (39) isimli şüpheliler, İzmir'de yakalandı. Şüpheliler, iş yerinden gasbettikleri altınlar ile olayda kullandıkları pompalı tüfeği Saruhanlı ilçesine bağlı Heybeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda sakladıklarını itiraf etti. Şüphelilerin verdiği adrese giden ekipler, gasbedilen altınları ve silahı buldu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Manisa'ya getirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki: Mahşeri vicdanda hiçbir karşılığı yoktur

Bahçeli'den Ahmet Özer hakkındaki karara tepki
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu: Her halükarda sürdüreceğiz

Putin, göz diktiği bölge için Trump'a meydan okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı

İstanbul gişelerde facia! Bilanço ağır
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu