Kuyumcudan altın bilezik hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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Isparta'da hırsızlık şüphelisi bir kadının kuyumcuda bilezik çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Isparta'da hırsızlık şüphelisi bir kadının kuyumcuda bilezik çalma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mimar Sinan Caddesi'nde, üzerinde kırmızı mont bulunan bir kadın, kuyumcuya gelerek bilezik satın alacağını söyledi.
Tezgahtarın masaya çıkardığı bileziği, etrafı kontrol ettikten sonra cebine atan kadın iş yerinden hızla uzaklaştı.
Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bileziğin çalındığını anlayan tezgahtar durumu polise bildirdi.
Şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel