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Kuyumcu cinayetinde şüpheli, kaçış hazırlığı yaparken Kuşadası'nda gözaltına alındı

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Kuyumcu cinayetinde şüpheli, kaçış hazırlığı yaparken Kuşadası'nda gözaltına alındı
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Adana'da kuyumcu Zahir Cız, iş yeri önünde silahlı saldırıda öldürüldü; yanındaki Hüseyin Altunbulduk yaralandı. Şüpheli Osman A., yurt dışına kaçış hazırlığı yaparken Kuşadası'nda gözaltına alındı.

ADANA'da, iş yerinin önünde oturan kuyumcu Zahir Cız'ı (66) tabancayla öldürüp, yanındaki Hüseyin Altunbulduk'u (39) yaralayan şüpheli Osman A., yurt dışına kaçarken Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yakalandı.

Olay, 4 Ekim'de saat 14.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcu Zahir Cız, tanıdığı Hüseyin Altınbulduk ile iş yerinin önünde otururken silahlı saldırıya uğradı. Başından vurulan Cız hayatını kaybederken, karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Altınbulduk ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi tamamlanan Zahir Cız'ın cenazesi, yakınları tarafından alınıp, Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Polis, şüphelinin 'Kasten yaralama', 'Hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' gibi suçlardan 13 kaydı bulunan Osman A. olduğunu tespit etti. Aydın'a kaçtığı belirlenen Osman A.'nın, tekneyle yurt dışına kaçış hazırlığı yaptığı belirlendi. Kuşadası'nda olduğu belirlenen Osman A. ile kaçmasına yardım ettiği belirlenen çok sayıda şüpheli, polisin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin, sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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