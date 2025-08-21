Kuyucak'ta Su Kanalı Kazarken Göçük Altında Kalan Çiftçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çiftçi Ahmet Güney, tarlasına su hattı döşerken meydana gelen göçük altında kalarak yaşamını yitirdi. Oğlunun gözleri önünde gerçekleşen olayda, kurtarma ekipleri uzun süren çalışmalar sonrası Güney'in cansız bedenine ulaştı.

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, tarlasına su hattı döşemek için kazdığı kanalda babasının gözü önünde göçük altında kalan Ahmet Güney (43), hayatını kaybetti. Güney'ın cansız bedeni, arama kurtarma ekipleri tarafından toprak yığını altından çıkarıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Beşeylül Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Ahmet Güney, kendisiyle aynı ismi taşıyan oğlu Ahmet Güney ile tarlasına su kanalı döşemeye gitti. Oğul Güney, kazdıkları kanalda çalışırken, göçük meydana geldi. Güney, babasının gözü önünde toprak yığını altında kaldı. Babasının durumu bildirmesi üzerine olay yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kuyucak Belediyesi'ne ait kepçeler de kurtarma çalışmalarına destek verdi. Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi ve Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca da olay yerine gelerek kurtarma çalışmalarını takip edip, yönlendirdi.

Ekiplerin 1 saatlik çabaları sonucu oğul Ahmet Güney'in cansız bedeni toprak altından çıkarıldı. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Güney'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
