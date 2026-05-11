Aydın'da çapa makinesine kapılan 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çapa makinesine ayağını kaptıran 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Yaylalı Mahallesi'nde A.İ. bahçede çalışır vaziyette bıraktığı çapa makinesinin yanından kısa süreliğine ayrıldı.

Bu sırada makinenin başına gelen yeğeni Hakan Candan (9), iddiaya göre makineyi vitese taktı.

Hareket eden çapa makinesine ayağını kaptıran küçük çocuk ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hakan Candan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından küçük çocuğun bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili dayı, jandarma ekipleri tarafından ifadesinin alınması için karakola götürüldü.