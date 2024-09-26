Küy Müziği Almanya'da Tanıtıldı
Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen etkinlikte Türk dünyasının ortak müziği küy, Kazak virtüöz Aitolkyn Toktagan ve Hollandalı müzisyen German Popov'un katkılarıyla tanıtıldı.
Türk dünyasının ortak miraslarından küy müziği, Almanya'nın Köln kentinde Türk ve yabancı müzikseverlere tanıtıldı.
Köln Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen etkinlikte Kazak virtüöz Aitolkyn Toktagan, geleneksel iki telli çalgı dombrayla dinleti sundu.
Türk dünyasının ortak miraslarından küy müziğinin tanıtıldığı etkinlikte Hollandalı müzisyen German Popov da Kazak enstrümanlarıyla dinleyenlere müzik ziyafeti çekti.
Kazak Kültür Merkezi ve Avrupa Trabzonlular Derneği işbirliğinde düzenlenen etkinliğin sonunda dinleyiciler, müzisyenleri ayakta alkışladı.