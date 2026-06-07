Haberler

Kuveyt ve Bahreyn, İran'ın Son Saldırılarını Kınadı

Kuveyt ve Bahreyn, İran'ın Son Saldırılarını Kınadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt ve Bahreyn, İran'ın düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarını egemenlik ihlali ve bölgesel istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olarak kınadı. İki ülke, saldırıların uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak İran'a saldırılarını durdurma ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açma çağrısı yaptı.

KUVEYT/MANAMA, 7 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt ve Bahreyn, İran'ın düzenlediği son saldırıları, egemenliklerinin açık bir ihlali ve bölgesel istikrarı tehdit eden tehlikeli bir tırmanış olarak nitelendirerek kınadı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, bu saldırıların Kuveyt'in egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik açık bir ihlal teşkil ettiğini, aynı zamanda uluslararası hukuka, BM Şartı'na ve Güvenlik Konseyi'nin 2817 sayılı kararına aykırı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, küresel ölçekteki çabaların daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmayı önlemeye odaklandığı bir dönemde bu saldırıların gerçekleşmesinin, gerilimin tırmanmasına yol açtığı vurgulandı.

Bakanlık, "Saldırılar hiçbir gerekçeyle haklı gösterilemez veya kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da saldırıların Körfez Bölgesi'nin güvenliği ve istikrarı için bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Bakanlık, İran'a saldırılarını derhal durdurma, Hürmüz Boğazı'nı kısıtlama olmaksızın yeniden trafiğe açma ve uluslararası hukuk uyarınca deniz seyrüsefer özgürlüğüne saygı gösterme çağrısında bulundu.

Kuveyt ve Bahreyn cumartesi günü İran'a ait füze ve insansız hava aracı saldırılarını engellediklerini duyururken, İran Devrim Muhafızları ise ABD'nin İran'ın güneyindeki Keşm Adası ve Sirik ilçesine yönelik adımlarına misilleme olarak Kuveyt'teki Ali el-Salem Hava Üssü ile Bahreyn'deki ABD 5. Filosu karargahını hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı

Koç Holding bünyesindeki şirkete silahlı saldırı! Zamanlama manidar
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı 'korkuyorum' olmuş

Kritik ismin ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı bakın ne olmuş
Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü

Tokat'ta otomobilin çarptığı motosikletteki 2 genç öldü
Polis memuru evinde ölü bulundu

Polis memuru evinde ölü bulundu
Satın aldığı araba bozuk çıkınca eski sahibini öldürdü

Satın aldığı araba bozuk çıkınca eski sahibini öldürdü
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar

Parti lideri açık açık uyardı: Özel'i tutuklatmak huzurumuzu bozar
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi

Gizlice kayda aldı! Rus turistleri birbirine düşüren görüntü
Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim

Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken isim ilk kez konuştu