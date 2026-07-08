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Kuveyt ve Bahreyn, İran'dan yapılan füze ve İHA saldırılarına karşı uyarıda bulundu

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Kuveyt ve Bahreyn, İran'dan gönderilen füze ve İHA saldırılarına karşı halkı ve ülkede ikamet edenleri yetkililerin talimatlarına uymaya çağırdı. Kuveyt hava savunma sisteminin saldırılara karşı koyduğu belirtilirken, Bahreyn vatandaşlardan sakin kalmalarını istedi.

Kuveyt ve Bahreyn, İran'dan gönderilen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı halkın ve ülkede ikamet edenlerin yetkililerin talimatlarına uymalarını istedi.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'dan yapılan hava saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Kuveyt hava savunma sisteminin füze ve İHA saldırılarına karşı koyduğu belirtilen açıklamada, duyulan patlama seslerinin bundan kaynaklı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, halkın, Kuveyt yetkilileri tarafından yapılan güvenlik ve emniyet talimatlarına uyması istendi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, füze ve İHA saldırılarına karşı uyarıda bulundu.

Açıklamada, "Vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin sakin kalmaları ve en yakın güvenli yere gitmeleri rica olunur." ifadesine yer verildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına misilleme olarak boğaz yakınlarındaki 80'den fazla askeri hedefin vurulduğunu duyurmuştu.

Fars Haber Ajansı ise İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun, ABD'nin gece saatlerinde ülkenin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak Bahreyn ve Kuveyt'teki 85 askeri tesisi, füze ve İHA'larla hedef aldığını kaydetmişti.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
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