Haberler

Kuveyt ve BAE'de İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemleri devrede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri, İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiğini açıkladı. Ülkelerdeki patlama sesleri, bu müdahalelerin sonuçları olarak belirtildi.

Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran kaynaklı füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

Kuveyt ordusunun X ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülke hava sahasında yeni saldırıların tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiği, ülkede duyulan patlama seslerinin de bu müdahalelerden kaynaklandığı ifade edildi.

BAE Savunma Bakanlığı da İran'dan atılan balistik füze ve İHA'lara karşı hava savunma sistemlerinin müdahalesinin sürdüğünü bildirdi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

