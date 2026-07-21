Haberler

Kuveyt, Hürmüz Boğazı'nda tankerinin hedef alınması üzerine İran'ın Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt, Hürmüz Boğazı'nda petrol tankerine düzenlenen saldırı nedeniyle İran'ın Kuveyt Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak protesto notası verdi. Saldırıda mürettebattan birkaç kişi yaralandı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, Hürmüz Boğazı'nda dün akşam bir petrol tankerinin hedef alınması üzerine İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunci'yi Bakanlığa çağırdı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'ın dün akşam Hürmüz Boğazı'ndan geçen Kuveyt'e ait bir petrol tankerini hedef alması sonucu tankerin mürettebatından birkaç kişi yaralandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamed Süleyman el-Mişan, Hürmüz Boğazı'ndaki saldırı üzerine İran'ın Kuveyt Büyükelçisi Tutunci'yi Bakanlığa çağırarak protesto notası verdi.

"İran'ın 28 Şubat'tan beri Kuveyt'i hedef alan düşmanca saldırıları kapsamında söz konusu tankeri vurduğuna" işaret eden Mişan, İran'ın bu sürede ayrıca Kuveyt'e yönelik kışkırtıcı açıklamalar yaptığını savundu.

Tüm bunların Kuveyt'in egemenliğinin yanı sıra toprak bütünlüğü ve çıkarlarına karşı açıkça ihlaller olduğunu vurgulayan Mişan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ve uluslararası hukuku ihlal eden İran saldırılarının aynı zamanda uluslararası deniz güvenliğini de tehdit ettiğini belirtti.

İran'ın Kuveyt'e yönelik hiçbir meşruiyeti bulunmayan saldırılarının derhal durdurulmasını talep eden Mişan, Kuveyt topraklarını hedef alan saldırıların sonuçlarından İran'ı sorumlu tuttuklarını belirtti.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek

TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
Lamine Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor

Yamal'ın babasının yaşını duyanlar hayretler içerisinde kalıyor
Market çalışanı kadını raflara savurdu

Market çalışanı genç kadının yaşadığı vahşet kamerada
Daha Galatasaray'daki imzası kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu

Daha Galatasaray'daki imzası bile kurumamıştı! Amedspor'un yolcusu
Eşya taşıma asansörünün minibüsün üzerine devrildiği anlar kamerada

Sokak ortasında faciadan böyle dönüldü
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber

Herkesten gizliyorlardı! Yenenler çiftini yıkan haber

Mustafa Sarıgül ve Mahmut Tanal'dan yeni parti açıklaması

Video yayınlayıp taraflarını belli ettiler