Kuveyt Dışişleri Bakanlığı: İran'ın ülkeye yönelik tekrarlanan saldırılarını kınıyoruz

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İran'ın ülkeye yönelik saldırılarını kınayarak söz konusu eylemlerin Kuveyt'in egemenliğini, uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Şartı'nı ihlal ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın son olarak bugün gerçekleştirdiği saldırının, ülkeye yönelik devam eden saldırılar zincirinin son halkası olduğu ve bölgedeki gerilimi tırmandırdığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların sivillerin yaşamını, hayati öneme sahip tesisleri ve yerleşim alanlarını tehlikeye attığı vurgulanarak, bu eylemlerin tekrarlanmasının İran'ın sistematik bir saldırı politikası izlediğini gösterdiği kaydedildi.

Kuveyt'in egemenliğinin yanı sıra uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın açık şekilde ihlal edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu saldırıların bölgesel gerilimi düşürmeye yönelik çabaları da baltaladığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Kuveyt'in güvenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak amacıyla uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı çerçevesinde gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 9 Haziran'da ABD'ye ait Apache helikopterinin düşürülmesine karşılık olarak İran'a yönelik karşı saldırılar düzenlenmeye başladıklarını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD saldırılarına misilleme olarak bölgedeki ABD üslerinin hedef alındığını açıklamıştı.

Kuveyt ordusu da sabah saatlerinde ülkeye yönelik saldırı nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini bildirmişti.