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Bahreyn'de sirenler çaldı

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Kuveyt'teki füze ve İHA saldırılarının ardından Bahreyn'de de sirenler çaldı, halka güvenli bölgelere yönelmeleri çağrısı yapıldı.

Kuveyt'teki saldırının ardından Bahreyn'de de sirenler çaldı ve halka güvenli yerlere gitmeleri çağrısı yapıldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli bölgelere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarını önlemeye çalıştığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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