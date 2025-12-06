Kuveyt'te Dünya Türk Kahvesi Günü etkinliği düzenlendi

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğinin, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikle Türk kahvesinin tarihi ve kültürel değeri tanıtıldı.

Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez'in ev sahipliği yaptığı etkinliğe, Al Sabah Ailesi mensuplarından Şeyha el-Anud İbrahim Duveyc Al Sabah ve Şeyha Hussa Salim Al Sabah ile Kuveyt Milli Kütüphane Genel Müdürü Siham Al-Azmi, Kuveyt'te görev yapan büyükelçiler, diplomatik misyon mensupları, Uluslararası Kadınlar Grubu üyeleri, büyükelçi eşleri, kültür elçileri ve üst düzey Kuveytli yetkililer katıldı.

Programın açılışında konuşan Büyükelçi Sönmez, Türk kahvesinin 16. yüzyıla uzanan köklü geçmişine dikkati çekti. Türk kahvesinin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer aldığını hatırlatan Sönmez, kahvenin yalnızca bir içecek olmadığını, misafirperverliğin, dostluğun ve anlamlı sohbetlerin sembolü olduğunu ifade etti.

Sönmez, konuşmasında "Türk kahvesi bize yavaşlamayı, anı yaşamayı ve bağ kurmanın güzelliğini hatırlatır." dedi.

"Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır" atasözüne ve evlilik geleneklerindeki kahve merasimlerine de değinen Sönmez, Türk kahvesinin toplumsal hafızadaki yerinin güçlü olduğunu vurguladı.

Programda, Türk kahvesinin Osmanlı kahvehanelerinden günümüze uzanan yolculuğunu anlatan kısa bir belgesel gösterildi.

Belgeselde, kahvenin hazırlanışındaki ustalık ile kuşaklar boyunca sosyal hayattaki rolü işlendi.

Etkinlik kapsamında kumda geleneksel kahve pişirme gösterileri, kültürel sunumlar ve tadım bölümleri yer aldı.

Misafirler, Türk kahvesi geleneğini canlı bir deneyimle tanıma imkanı buldu.

Ayrıca düzenlenen ödüllü soru-cevap bölümünde katılımcılar Türk kahvesi ve kültürüne ilişkin bilgiler edindi, doğru cevap veren konuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.