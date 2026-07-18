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İran saldırısında Kuveyt'teki elektrik ve su tesisinde yangın çıktı

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Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, İran'ın saldırısı sonucu bir elektrik üretim ve su arıtma tesisinin hedef alındığını, yangın çıktığını ve bazı ünitelerin devre dışı bırakıldığını açıkladı. Onarım çalışmaları sürerken vatandaşlardan elektrik tüketimini azaltmaları istendi.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığı, İran'ın saldırısında elektrik üretimi ve su arıtma tesislerinden birinin hedef alındığını, tesiste yangın çıktığını açıkladı.

Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt'e yönelik saldırısı kapsamında elektrik üretimi ve su arıtma tesislerinden birinin "düşman saldırısına" maruz kaldığı belirtildi.

Saldırı sonucu tesiste yangın çıktığı aktarılan açıklamada, santralin güvenliğinin ve elektrik şebekesinin istikrarının korunması amacıyla bazı üretim ünitelerinin tedbiren devre dışı bırakıldığı kaydedildi.

Bakanlığın acil durum planlarını devreye aldığı, yangını söndürme ve tesiste onarım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca vatandaşlardan, özellikle 11.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik tüketimini azaltmaları istendi.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
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