Kuveyt: İran saldırılarında 1 kişi öldü, 97 füze ve 283 İHA engellendi

Güncelleme:
Kuveyt'te, ABD-İsrail'in saldırıları sonrası İran'ın başlattığı misilleme eylemlerinde bir kişi hayatını kaybetti, 97 füze ve 283 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

Kuveyt'te, ABD- İsrail'in ortak saldırılarının ardından İran'ın başlattığı misilleme saldırılarında bir kişinin hayatını kaybettiği ve 97 füze ile 283 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiği bildirildi.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Saud Abdulaziz El-Atvan, yaptığı açıklamada, hava kuvvetlerinin İran'dan atılan ve Kuveyt topraklarını hedef alan çok sayıda balistik füze ve İHA'yı engellediğini belirtti.

Atvan, İran saldırılarının başlangıcından bu yana 97 balistik füze ve 283 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Füze ve İHA'ların önlenmesi sırasında şarapnellerin ülke topraklarına düştüğünü belirten Atvan, bu durumun küçük çaplı maddi hasara yol açtığını kaydetti.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberinde ise İran'dan yapılan saldırılar nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 32 kişinin yaralandığı ifade edildi.

?ABD- İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
