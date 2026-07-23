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Kuveyt, İran tehdidine karşı hava savunmasını devreye aldı

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Kuveyt ordusu, İran’ın füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini aktif hale getirdiğini duyurdu. Patlama seslerinin bu önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtilirken halka güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

Kuveyt ordusu, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini açıkladı.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt'i füze ve İHA'larla hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ların önlenmesi amacıyla hava savunma sistemlerinin devreye girdiği kaydedildi.

Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önlemeye yönelik faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, halktan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

İran, ABD'nin saldırılarına misilleme olarak bir haftayı aşkın bir süredir Körfez ülkelerine füze ve İHA'larla saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA
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