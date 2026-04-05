Kuveyt: İran, iki ayrı bölgedeki "elektrik ve su arıtma tesisi"ni İHA'yla hedef aldı

Kuveyt, iki ayrı bölgedeki "elektrik ve su arıtma tesisi"ne İran'ın insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'da, Kuveyt Elektrik, Su ve Yenilenebilir Enerji Bakanlığının İran'ın İHA saldırılarına ilişkin yaptığı açıklama paylaşıldı.

Açıklamada, İran'ın iki ayrı bölgede "elektrik ve su arıtma tesisi"ni hedef aldığı ve saldırılar sonucunda iki elektrik üretim ünitesinin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.

Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedilen açıklamada, ülkede "elektrik ve su sisteminin güvenliğinin devamının yüksek öncelik olduğu" ifade edildi.

Bu arada, Kuveyt Petrol Kurumu, Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine yapılan İHA saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu saldırının ardından ekiplerin yangına müdahale ettiği ve binanın tedbir amacıyla tahliye edildiği ifade edildi.

Kuveyt, Şuveyh bölgesindeki petrol tesisine yapılan saldırıda yangın çıktığını duyurmuştu.