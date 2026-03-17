Kuveyt'te engellenen füze ve İHA parçaları 2 kişiyi yaraladı

Kuveyt'te engellenen insansız hava araçları (İHA) ve füzelerin parçaları 2 kişinin hafif yaralanmasına neden oldu.

Kuveyt Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı açıklamada, İran'dan ülkenin hava sahasına yönelik saldırılara dair bilgi verdi.

SALDIRILAR NEDENİYLE 2 KİŞİ YARALANDI

Atvan, son bir günde ülke hava sahasında tespit edilen 2 balistik füze ve 13 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıkladı.

Engellenen İHA ve füzelerin parçalarının isabet etmesi sonucu 2 kişinin hafif yaralandığını kaydeden Atvan, durumlarının stabil olduğunu ve herhangi bir hasar oluşmadığını belirtti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.