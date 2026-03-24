Haberler

Kuveyt: Hava savunma faaliyetleri sırasında düşen şarapneller nedeniyle 7 elektrik hattı devre dışı kaldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt, hava savunma sistemlerinin faaliyeti sırasında düşen şarapnel parçalarının neden olduğu hasar nedeniyle 7 elektrik hattının hizmet dışı kaldığını açıkladı. Bu durum, bazı bölgelerde kısmi elektrik kesintilerine yol açtı.

Kuveyt Elektrik Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülkede bazı bölgelerde 7 elektrik hattının hizmet dışı kaldığı belirtildi.

Söz konusu aksaklığın, hava savunma sistemlerinin gerçekleştirdiği müdahaleler sonucu düşen şarapnellerin verdiği hasar nedeniyle meydana geldiği aktarıldı.

Bu durumun bazı bölgelerde kısmi elektrik kesintilerine yol açtığı ancak elektriğin yeniden verilebilmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan dahil 7 şüpheli tutuklandı

Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erol Köse'nin ardından demediğini bırakmadılar

Erol Köse'nin ölümünden sonra demediğini bırakmadılar
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' diyen Tarık Biberovic idolünü açıkladı

''Biz Allah yolundan giden Müslümanız'' dedi, idolünü açıkladı
Almanya'da tarihi zafer: Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı

Tarihi zafer! Hristiyanların kalesine Elbistanlı belediye başkanı
Erol Köse'nin ardından demediğini bırakmadılar

Erol Köse'nin ölümünden sonra demediğini bırakmadılar
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında tutuklama talebi

Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'la ilgili yeni gelişme
ABD 'Hürmüz Boğazı'nda mayın bulduk' dedi, İran resti çekti

ABD "Hürmüz Boğazı'nda bulduk" dedi, İran resti çekti