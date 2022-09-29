Kuveyt'te halk parlamento seçimleri için sandık başında Güncel Haberler Kuveyt'te halk, son 10 yılda onuncu kez feshedilen meclisin yeni üyelerinin belirlenmesi için sandık başına gitti. Kuveyt'te halk, son 10 yılda onuncu kez feshedilen meclisin yeni üyelerinin belirlenmesi için sandık başına gitti. Seçmenler, Abdulvahab Faris ilkokulunda oy kullandı. Kuveyt Veliaht Prensi Meşal el-Ahmed es-Sabah, 22 Haziran'da genel seçimlere gitmek üzere Meclisi feshetme kararı aldıklarını açıklamıştı. Güncel Kaynak: AA / Jaber Abdulkhaleg Kuveyt Güncel Haberler

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