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Çin ve Kuveyt, Uluslararası Medeniyetler Arası Diyalog Günü'nde Ortak Kültür Etkinliği Düzenledi

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Uluslararası Medeniyetler Arası Diyalog Günü kapsamında Kuveyt'in Havalli vilayetinde düzenlenen kültür etkinliğinde Çinli ve Kuveytli konuklar kaligrafi ile ilgilendi.

HAVALLİ VİLAYETİ, 10 Haziran (Xinhua) -- Kuveyt'in Havalli vilayetinde düzenlenen bir kültür etkinliğinde kaligrafiyle ilgilenen Çinli ve Kuveytli konuklar, 9 Haziran 2026.

Uluslararası Medeniyetler Arası Diyalog Günü kutlamaları çerçevesinde salı günü Kuveyt'in Havalli vilayetinde bir kültür etkinliği düzenlendi. Karşılıklı öğrenme, halklar arası etkileşim ve kültürler arası anlayışa odaklanan etkinlik, Çinli ve Kuveytli konukların katılımıyla gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Asad/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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