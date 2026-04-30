Kuveyt'te Bölgesel Gerilimler Nedeniyle Azaltılan Mesai Yeniden Tam Kapasiteye Çıkıyor

KUVEYT, 30 Nisan (Xinhua) -- Kuveyt, 3 Mayıs Pazar gününden itibaren tüm kamu kurumlarında tam kadro ve normal çalışma saatlerine dönüleceğini açıkladı.

Kuveyt Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Kamu Hizmeti Komisyonu'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun kararı uyarınca tüm bakanlıklar ve kamu kurumlarında tam kapasiteye ve normal işleyişe geçileceği ve standart çalışma düzeninin yeniden uygulanacağı belirtildi.

Son dönemde uygulanan kısaltılmış mesai düzeninin sona ermesiyle birlikte kamu çalışanları yeniden günde 7 saat çalışmaya başlayacak.

Uygulamanın sıkı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, tam operasyonel kapasiteye sorunsuz geçiş çağrısında bulundu.

Kuveyt geçen ay bölgedeki güvenlik gerilimleri nedeniyle kamu kurumlarında personel sayısının azaltılması, çalışma saatlerinin kısaltılması ve eğitimin uzaktan yürütülmesi gibi ihtiyati tedbirler uygulamaya koymuştu.

Kaynak: Xinhua
