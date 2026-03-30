Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı: 1 İHA ve 4 dron düşürüldü
Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı, sorumluluk bölgelerinde 1 insansız hava aracı ve 4 dronun düşürüldüğünü açıkladı. Bu adımın güvenliği artırma ve potansiyel tehditlere karşı koyma çabalarının bir parçası olduğu belirtildi.
Kuveyt Ulusal Muhafızlar Başkanlığı, görev gücünün sorumluluğunda bulunan bölgelerde 1 insansız hava aracı (İHA) ve 4 dronun düşürüldüğünü açıkladı.
Başkanlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, görev gücünün sorumluluğunda bulunan alanlarda 1 İHA ve 4 dronun düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, bu adımın güvenliği güçlendirme, hayati öneme sahip noktaları koruma ve olası tehditlere karşı koyma çabalarının bir parçası olduğu vurgulandı.
Saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmayan açıklamada, halka yetkili makamlarca yayımlanan emniyet ve güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.