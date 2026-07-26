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Kuveyt, Pakistan'la savunma işbirliği anlaşmasını onayladı

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Kuveyt ile Pakistan arasında savunma alanında işbirliğini öngören anlaşma, Kuveyt makamları tarafından onaylandı.

Kuveyt ile Pakistan arasında savunma alanında işbirliğini öngören anlaşma, Kuveyt makamları tarafından onaylandı.

Kuveyt'in resmi gazetesi "Kuveyt el-Yevm"in bugünkü sayısında yayımlanan 2026 tarihli ve 73 sayılı kanun hükmünde kararnameyle, iki ülke arasında 11 Haziran 2023'te Kuveyt'te imzalanan savunma işbirliği anlaşmasının onaylandığı bildirildi.

Anlaşmayla, iki ülkenin ulusal mevzuatları ve uluslararası yükümlülükleri doğrultusunda savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve silahlı kuvvetlerin eğitimi konusunda ortak çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor.

Anlaşma kapsamında askeri eğitim ve öğretim, silahlı kuvvetler arasındaki işbirliği, lojistik, personel ve teknik uzman değişimi ile çeşitli askeri alanlarda uzmanların karşılıklı olarak görevlendirilmesi öngörülüyor. Bilimsel ve teknolojik çalışmalar ile askeri istihbarat da işbirliği alanları arasında yer alıyor.

Tarafların ortak faaliyetleri hayata geçirmek amacıyla yıllık planlar hazırlaması ve uygulama protokolleri ile programları oluşturması öngörülen anlaşmada, iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliğinin farklı düzeylerde gerçekleştirilecek karşılıklı ziyaretlerle güçlendirilmesi hedefleniyor.

Anlaşmanın uygulanması ve ortak faaliyetlerin koordinasyonu için iki ülke arasında ortak askeri komite kurulması kararlaştırılırken, komitenin iki ülkenin savunma bakanları tarafından belirlenecek başkanlar tarafından yönetilmesi ve yılda bir kez toplanması planlanıyor.

Anlaşma maddeleri arasında, işbirliği kapsamında elde edilen gizli bilgi ve belgelerin korunmasına ilişkin düzenlemeler de bulunuyor. Tarafların, birbirlerinden elde ettikleri gizli bilgi, belge ve materyalleri, bilgiyi sağlayan tarafın yazılı onayı olmadan üçüncü taraflara aktarmaması öngörülüyor.

Ayrıca taraflar arasında değiş tokuş edilen gizli bilgi ve belgeler için eşdeğer gizlilik derecesi uygulanması ve bunlara yalnızca resmi amaçlarla yetkilendirilmiş kişilerin erişebilmesi kararlaştırıldı. Gizli bilgi ve belgelerin korunmasına ilişkin yükümlülüklerin anlaşmanın sona ermesinin ardından da devam edeceği belirtildi.

Anlaşma kapsamında yürütülen işbirliği sonucunda ortaya çıkabilecek fikri mülkiyet haklarının ise iki ülkenin ilgili mevzuatı ve uluslararası kurallar doğrultusunda korunması öngörülüyor.

Mali konularda karşılıklılık esasının uygulanacağı anlaşmaya göre, resmi ziyaretlerde ev sahibi taraf, diğer tarafın konuklarının ülke içindeki resmi görevleri kapsamındaki seyahat ve konaklama giderleri ile acil tıbbi tedavi masraflarını karşılayacak.

Anlaşmanın, tarafların diğer uluslararası antlaşma ve sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerini etkilemeyeceği belirtilirken, anlaşmanın yorumlanması veya uygulanmasından kaynaklanabilecek uyuşmazlıkların taraflar arasında dostane yollarla çözülmesi öngörülüyor.

Anlaşmanın tarafların yazılı onayıyla herhangi bir zamanda değiştirilebileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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