Kuveyt ordusu, ülkede iki gündür etkili olan yağışın yol açtığı sel felaketine müdahale ediyor

Kuveyt ordusu, şiddetli yağışlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanan sel felaketine müdahale etmek için sahada faaliyet gösterdiğini açıkladı. Askeri birlikler, su baskınlarıyla mücadele ederek mahsur kalan vatandaşlara yardım ediyor.

Kuveyt ordusu, ülkede son iki gündür etkili olan elverişsiz hava koşulları ve şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sele müdahale etmek amacıyla askerlerinin sahada faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Kuveyt ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının yol açtığı saha zorluklarına karşı askeri birliklerin görev yaptığı belirtildi.

Paylaşılan görüntülerde, ordu birliklerinin, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde sivillerin tahliyesi, su tahliyesi, mahsur kalan vatandaşlara ve araçlara yönelik yardım faaliyetleri yürüttüğü görüldü.

Sosyal medyada ise Kuveyt'te sel felaketi nedeniyle çok sayıda aracın mahsur kaldığı veya sel sularında zorlukla ilerlediği görüntüler paylaşıldı.

Kuveytli yetkililer, yağışların yer yer şiddetini artırabileceği konusunda uyarılarda bulunurken, ilgili tüm devlet kurumları da koordinasyon içerisinde çalışmaları sürdürdüğünü açıkladı.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
