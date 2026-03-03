Haberler

Kuveyt, bir askerinin daha "görevini yerine getirdiği sırada" öldüğünü açıkladı

Güncelleme:
Kuveyt ordusu, Deniz Kuvvetleri'nde görev yapan Çavuş Abdulaziz Abdulmuhsin'in hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece Deniz Kuvvetlerinden ölen asker sayısı 2'ye yükseldi. Saldırılarla ilgili detay verilmedi.

Kuveyt ordusu, hayatını kaybeden Deniz Kuvvetleri personeli sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu.

Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Çavuş Abdulaziz Abdulmuhsin'in vatani görevini yerine getirirken dün akşam saatlerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece, Deniz Kuvvetlerinden hayatını kaybeden asker sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

Açıklamada, askerlerin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıları kimin düzenlediğine ilişkin bilgi verilmedi.

İran, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta ülkesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak ABD askeri üslerinin bulunduğu Körfez ülkeleri başta olmak üzere, Katar, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Suriye ve Irak'ta belirlenen hedeflere İHA ve füze saldırıları gerçekleştiriyor.

Tahran, söz konusu saldırılarda "belirli ülkeleri hedef almadığını", yalnızca bölgedeki ABD üslerini vurduğunu açıklasa da saldırılar sivillerin ölümüne ve yaralanmasına, ayrıca havaalanları, limanlar ve farklı binalarda hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
