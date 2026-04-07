Kuveyt: Son 24 saatte ülke İran kaynaklı 17 İHA ile hedef alındı

Kuveyt ordusu, son 24 saatte ülkenin İran kaynaklı 17 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yayınladığı haberde, İran'dan ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Kuveyt'in İran kaynaklı 17 İHA ile hedef alındığı ve İHA'ların hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlattığı 28 Şubat'tan bu yana Kuveyt hava sahasında toplam 350 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 803 İHA'nın tespit edildiği kaydedildi.