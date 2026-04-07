Kuveyt: Son 24 saatte ülke İran kaynaklı 17 İHA ile hedef alındı

Kuveyt ordusu, son 24 saatte ülkenin İran kaynaklı 17 insansız hava aracıyla hedef alındığını ve bu İHA'ların hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini duyurdu. Ayrıca, 28 Şubat'tan bu yana hava sahasında toplamda 350 balistik füze ve 803 İHA tespit edildi.

Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yayınladığı haberde, İran'dan ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları başlattığı 28 Şubat'tan bu yana Kuveyt hava sahasında toplam 350 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 803 İHA'nın tespit edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Ali Semerci
