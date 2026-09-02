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Kuveyt Hava Savunması İran Saldırılarına Karşı Devrede

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Kuveyt, İran'dan gelen füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye aldığını duyurdu. Patlama seslerine neden olan saldırılar, ABD'nin İran hedeflerine yönelik saldırılarının ardından İran'ın misillemesi olarak geldi. Halka yetkililerin talimatlarına uymaları çağrısı yapıldı.

Kuveyt, İran'dan insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle düzenlenen saldırılara karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.

Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ve İHA'larla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Kuveyt'in hava savunma sistemlerinin füzeler ve İHA'lara karşı koymak üzere devreye girdiği bu nedenle patlama seslerinin meydana geldiği aktarıldı.

Halka, yetkililerin yaptığı güvenlik ve emniyet talimatlarına uyma çağrısında bulunuldu?.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'da Devrim Muhafızları Ordusu hedeflerine saldırı başlattığını açıklamıştı.

İran ordusu da ABD'nin saldırılarına karşı füze ve insansız hava araçlarıyla misilleme başlattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA
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