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Kuveyt ordusu: Hava savunma sistemleri füze ve İHA tehditlerine karşı devrede

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Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA tehditlerine karşı devrede olduğunu duyurdu. Patlama seslerinin önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtilirken, saldırının kaynağı ve olası hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Kuveyt ordusu, ülkenin hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı devrede olduğunu duyurdu.

Kuveyt Ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA tehditlerine karşı müdahalede bulunduğu belirtildi.

Patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

Saldırıların kaynağına, hedef alınan bölgelere veya olası hasar ile can kaybına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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