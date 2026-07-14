Kuveyt ordusu: Hava savunma sistemleri füze ve İHA tehditlerine karşı devrede

Kuveyt ordusu, ülkenin hava savunma sistemlerinin füze ve insansız hava aracı (İHA) tehditlerine karşı devrede olduğunu duyurdu.

Kuveyt Ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA tehditlerine karşı müdahalede bulunduğu belirtildi.

Patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin söz konusu tehditleri önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlardan yetkili makamların güvenlik talimatlarına uymaları istendi.

Saldırıların kaynağına, hedef alınan bölgelere veya olası hasar ile can kaybına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.