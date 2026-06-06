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Kuveyt ordusu: Hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırıları nedeniyle devreye girdi

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Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı saldırıları nedeniyle hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Patlama seslerinin önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtilirken, halka güvenlik talimatlarına uyma çağrısı yapıldı.

Kuveyt ordusu, hava savunma sistemlerinin ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları nedeniyle devreye girdiğini bildirdi.

Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava savunma sistemleri tarafından düşman füze ve İHA saldırılarına karşı koyulduğu belirtildi.

Açıklamada, duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerince gerçekleştirilen önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı ifade edildi.

Ordu açıklamasında, Kuveyt vatandaşlarından ve ülkedeki yabancılardan ilgili makamlar tarafından yayımlanan güvenlik ve emniyet talimatlarına uymaları istendi.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
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