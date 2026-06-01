Kuveyt ordusu: Hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırılarına müdahale ediyor
Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiğini duyurdu. Patlama seslerinin savunma sistemlerinden kaynaklandığı belirtilirken, saldırıların kaynağına dair bilgi verilmedi.
Kuveyt ordusunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İHA ve füze saldırılarını engellemeye çalıştığı bilgisi paylaşıldı.
Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, vatandaşların güvenlik talimatlarına uyması istendi.
Açıklamada, saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA ise ülkede siren seslerinin duyulduğunu bildirdi.