Haberler

Kuveyt ordusu, hava sahasındaki füze ve İHA'lara müdahale ettiğini açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuveyt ordusu, ülke genelinde füze ve insansız hava araçlarına müdahale gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirdiği hedefler sonucunda patlama seslerinin duyulduğu bildirildi. Olay, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak gelişti.

Kuveyt ordusunun, ülkenin çeşitli bölgelerinde füze ve insansız hava araçlarına (İHA) müdahale ettiği belirtildi.

Kuveyt ordusundan konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füze ve İHA'lara müdahale ettiği kaydedildi.

Füze ve İHA'ların etkisiz hale getirilmesi sonucu ülkenin çeşitli bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı ancak nereden atıldıklarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Gülşen Topçu
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi

Bundan sonra ne olacak? İslam Memiş, altının yol haritasını çizdi
Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

Fotoğraf her şeyi özetliyor! Kapıların açılmasıyla can pazarı yaşandı
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: Rakibine dev fark

Ligimizin en değerli takımı açıklandı: Devasa bir fark var
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor